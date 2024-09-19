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Владелец Mash и Shot сменил название

Медиахолдинг News Media сменил название на News Media Holding

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Depositphotos

Медиахолдинг News Media провел ребрендинг и сменил свое название на News Media Holding. Об этом говорится в релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Генеральный директор холдинга Максим Иксанов уточнил, что смена названия позволит сделать акцент на том, что проекты News Media Holding входят в группу компаний — лидеров отрасли.

«Сегодня Новые Медиа — полноправный игрок рынка, с которым считаются традиционные СМИ и которому доверяет аудитория. Отличный тому пример — наши телеграм-каналы. <...> Mash и SHOT сегодня в ТОПе по цитируемости и охватам, как и наше издание LIFE, которое входит в ТОП-7 самых цитируемых СМИ России», — отметил Иксанов.

В медиахолдинг входят 198 медиаплощадок. Он, в том числе, является владельцем изданий Life, Mash, Shot, Super, авторского шоу «Алена, блин!», лаборатории Gigarama, газеты «Жизнь», агентства коммуникационных решений Five Public.

В июне в холдинге объявили о кадровых перестановках. На должность гендиректора издания Life был назначен Денис Арапов, который до перехода в холдинг возглавлял департамент информационной политики в администрации Томской области. Гендиректором Mash стала Надежда Гладченко, которая до этого была заместителем главного редактора издания. Кроме того, исполнительный директор «Mash Регионы» Иван Обыденков был переведен на должность генерального директора издания.

Ранее на ПМЭФ оценили, какую роль СМИ играют в поддержке и развитии бизнеса.

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