Экономист объяснила, почему россиянам не раздают деньги

Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина рассказала, почему российские власти не раздают россиянам деньги по примеру Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, таким образом невозможно достичь подъема экономики. Сорокина уточнила, что спада экономики в последнее время в России не наблюдается.

Экономист отметила, что в 2023 году ВВП в России вырос на 3,6%, а в 2018 году перед пандемией COVID-19 — на 2,8%. В Таиланде эти показатели составляют 1,9% и 4,2% соответственно.

Власти Таиланда объявили о выплатах социально незащищенным слоям населения страны по 10 тысяч батов (около ₽27,5 тыс.).

До этого директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов рассказал, что вклады и облигации могут быть выгодными вариантами пассивного дохода.

По словам Ордова, облигации при текущей ключевой ставке являются одним из самых прибыльных вариантов пассивного дохода.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.