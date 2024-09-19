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ФРС США понизила прогнозы по ВВП и инфляции в стране

ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку — на 50 базисных пунктов

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Depositphotos

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила прогнозы по ВВП и инфляции в стране на 2024 год, отмечается в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что прогноз роста ВВП США на 2024 год был понижен до 2% с 2,1% ранее, прогноз по инфляции — до 2,3% с 2,6% ранее.

ФРС также повысил прогноз по безработице на 2024 год до 4,4% с 4% ранее.

18 сентября начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко заявила, что Федеральная резервная система США может снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта вместо стандартного шага 0,25 п. п.

Холоденко обратила внимание, что ведущие мировые регуляторы — ФРС и Европейского центрального банка (ЕЦБ) — обычно действуют синхронно.

Она напомнила, что ЕЦБ уже дважды снижал ставку, теперь дело за Федрезервом. ФРС имеет на это все основания — инфляция замедляется, а рынок труда весьма слаб, отметила Холоденко.

Также она выразила мнение, что до конца года ключевая ставка может снизиться на 1-1,25 п. п. Она предположила, что цикл снижения продлится до 2026 года, однако в реальности он может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на шаги ФРС и риторику регулятора. Не следует сбрасывать со счетов «серых лебедей», в том числе геополитические риски, добавила аналитик.

Ранее ЕЦБ призвал европейские банки скорее покинуть Россию.

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