В Москве появилась новостройка по цене всех квартир Тулы и Ижевска

В московских Хамовниках в августе появилась новостройка, где продается 185 квартир и апартаментов по цене 81,85 млрд рублей. Эта сумма равна стоимости всего предложения, к примеру, в Туле и Ижевске вместе взятых. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе экосистемы Urban.

Там уточнили, что никогда прежде степень концентрации финансового потенциала в одной точке не достигала такой величины. Все квартиры и апартаменты, выставленные на продажу в Новосибирске, стоят 158,45 млрд рублей. В Туле этот показатель равен 59,68 млрд рублей, в Ижевске — 37,66 млрд рублей, в Волгограде — 27,17 млрд рублей.

Жилой комплекс на Фрунзенской набережной перехватил первенство по стоимости лотов у другого проекта, только на Якиманке, который возглавлял рейтинг самого дорогого жилья с 2021-го года. Сейчас суммарная стоимость всего предложения в нем — 53,22 млрд рублей. Относительно немного ему уступает новостройка в Пресненском районе, где продается свыше 300 лотов общей стоимостью 47,01 млрд рублей.

Если весь массив лотов, выставленный сегодня на продажу в Москве, будет единовременно реализован, стройиндустрия получит 2,04 трлн рублей. Гендиректор и учредитель проектов Urban Ольга Хасанова отметила, что массовое жилищное строительство тяжело переживает отмену льготной ипотеки.

«Лишившись доступа к доступным кредитам, часть покупателей с ограниченными бюджетами вынуждены покинуть рынок. Соответственно, сегмент «комфорт» и нижняя часть сегмента «бизнес» серьезно потеряли в спросе. Это мотивирует застройщиков к развороту в сторону элитных и премиальных проектов. Их аудитория на порядки малочисленнее, но зато по большей части не нуждается в ипотеке и сохранила платежеспособность. Так, 8-10 элитных лотов могут принести бóльшую прибыль, чем 500 квартир комфорт-класса», — пояснила Хасанова.

Льготная ипотека под 8% перестала действовать в России с 1 июля 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала , на сколько подорожает ипотека после повышения ключевой ставки до 19%.