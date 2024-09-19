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Россияне рассказали, ради чего они готовы бросить свою работу

«Работа.ру»: 70% россиян меняли работу ради повышения зарплаты

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Почти 70% участников опроса подтвердили, что им приходилось увольняться для получения более высокой зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России. Копия есть у «Газеты.Ru».

При этом четверть опрошенных (25%) никогда не сталкивалась с необходимостью увольняться ради повышения зарплаты. Лишь 5% респондентов отметили, что угрожали увольнением для повышения оплаты труда, но не покидали компанию.

39% респондентов считают, что гарантированное повышение зарплаты можно получить только при смене работодателя. 17% полагают, что такое повышение возможно и на текущем месте работы, если пригрозить увольнением. Однако 44% участников опроса не согласны с этим утверждением.

Исследование также показало, что для большинства россиян смена работы действительно приводит к существенному росту дохода. 25% опрошенных отметили увеличение зарплаты на 10-20% при последней смене работы. 18% указали рост на 21-30%, а 13% сообщили о повышении более чем на 50%.

66% респондентов считают переход на новое место работы эффективным способом увеличения зарплаты, в то время как 34% не согласны с этим.

17% респондентов считают, что смена места работы должна происходить не чаще, чем раз в три года. Лишь 6% опрошенных готовы на перемены раз в год, а 11% предпочли бы менять работу ради увеличения зарплаты как можно реже.

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