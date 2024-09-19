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Стало известно, сколько россиян хотят экономить

«РОМИР»: около четверти россиян хотят снизить расходы на путешествия и роскошь

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Pixabay

Порядка четверти россиян (21–26%) каждый год планируют снизить траты на роскошь и путешествия за границу, а 7–8% — отказаться от табака, но за последний год доля продолжающих нести необязательные расходы не поменялась. Об этом говорится в отчете компании «Яков и Партнеры» и холдинга «РОМИР» (есть у «Газеты.Ru»).

В отчете отмечается, что каждый год россияне хотят экономить на предметах роскоши, путешествиях за границу, развлечениях и бытовой технике, но не делают этого. Например, 26% респондентов и в 2023 году, и в 2024-м собирались перестать тратить на путешествия за рубеж, а 21–23% — на предметы роскоши. Еще 11–13% участников исследования хотели урезать расходы на досуг и развлечения. При этом покупателей предметов роскоши в 2024 году вновь было 53%, как и год назад, а тратящихся на досуг и развлечения — по-прежнему 85%.

«Возможно, намерения людей расходятся с их реальными действиями потому, что их фактические доходы оказываются выше, чем ожидаемые. Неопределенность побуждает опрошенных быть бережливыми, но при наличии денег они всякий раз позволяют себе новые траты», — предположила директор Института «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

Респонденты ожидают роста своих обязательных трат, включая расходы на питание вне дома, коммуналку, лекарства и посещения врачей. Единственная статья необязательных расходов, которую опрошенные не сокращали и не планируют, — это домашние питомцы.

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева посоветовала планировать рацион заранее, чтобы тратить на еду меньше без потери качества, составлять список товаров перед походом в магазин и делать домашние заготовки.

Ранее сообщалось , что россияне стали чаще есть шарлотку.

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