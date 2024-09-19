Стало известно, сколько россиян выгорают на работе

Почти каждый второй опрошенный россиянин — 59% — сталкивался с выгоранием на работе. Это следует из опроса страхового брокера Mainsgroup. Результаты есть у «Газеты.Ru».

43% столкнувшихся с выгоранием отметили, что в подобных ситуациях работодатель им никак не помогал. Необходимые меры по поддержке здоровья оказали 16% россиян, отметивших случаи выгорания. Еще 41% опрошенных не испытывали подобных проблем.

«Есть и другой способ справиться с выгоранием — здоровый и осознанный образ жизни. Однако 82% опрошенных сказали, что никогда не пробовали работать с ментальными практиками, сменой привычек или ЗОЖ. Для этих людей особенно важна поддержка на рабочем месте и гибкая система по работе со здоровьем, которая даст то, что подходит именно им», — отметил совладелец Mainsgroup Павел Озеров.

В рамках опроса респондентов попросили уточнить, берут ли они больничные в случае необходимости. 50% опрошенных заявили, что не берут больничные из-за загрузки по работе. Еще одна распространенная причина –– груз ответственности: ее отметили 7% респондентов. 5% сотрудников отметили, что не берут больничный, так как боятся подвести коллектив и начальство. Только 1% не берет больничные дни, так как боится потерять работу. Еще 37% опрошенных не смогли назвать точной причины.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

По данным hh.ru, российские работодатели разместили более 65 тыс. вакансий для управляющих персоналом (или HR) по данным на начало сентября 2024 года. Число предложений выросло на 16% за год.

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