В московских квартирах стало больше ванных комнат с окном

Ванная комната с окном – теперь не экзотика, а тенденция. В 38% московских новостроек бизнес-, премиум-, элитного и делюкс-классов предусмотрена такая опция. Средняя цена квадратного метра этих квартир составляет 833 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Средняя стоимость квартиры или апартамента, где ванная с окном – 68,2 млн рублей. Средняя площадь лота — 81,8 кв. м. Квартиры или апартаменты с окном в ванной комнате представлены в 24% проектов бизнес-класса, 38% проектов премиум-класса, 67% проектов элитного класса и 75% проектов делюкс-класса.

Основные особенности таких планировок, по наблюдениям Сырцова, следующие: тип помещения не менее чем «евротрешка», то есть чаще всего это квартиры или апартаменты, где не менее трех комнат и большая кухня-гостиная; ванная с окном располагается в мастер-блоке (то есть со входом из спальной и/или гардеробной); чаще всего окно в ванной – панорамное.

«Тенденция на распространение подобного формата во многом связана с ростом числа миллениалов среди покупателей жилой недвижимости (1984-2000 года рождения — Прим.ред.). Представители этого поколения ориентированы не только на максимально рациональное использование помещений, но и на повышение роли эстетической и рекреационной функций жилья», — отметила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Директор по продукту MR Group Жанна Махова допустила, что тенденция может распространиться в массовом сегменте. По словам эксперта, ванная с окном — относительно недорогая, но практичная опция, которая улучшает инсоляцию, вентиляцию и внешний вид помещений.



По данным «Метриум» и Regions Development, средняя цена «квадрата» в новостройках «старой» Москве по итогам августа 2024 года достигла 591,7 тыс. рублей (+17,6% за год). Максимальный рост стоимости жилья был зафиксирован в Южном административном округе столицы (+21,3%), а минимальный — в Зеленограде (+0,8%).

Ранее «Газета.Ru» рассказала , что выгоднее — покупать квартиру или арендовать.