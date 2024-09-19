Стали известны последствия отмены льготной ипотеки

Отмена льготной ипотеки под 8% резко сократила обращения россиян за кредитами на строящееся жилье. В июне 2024 года 47% всех выданных в стране займов приходилось на покупку жилья в новостройках, но уже через месяц эта цифра упала почти в 2,5 раза — до 19%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставила гендиректор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева.

После отмены льготной ипотеки максимальная доля кредитов на строящееся жилье была зафиксирована в июле в Хабаровском крае — 35%. На втором месте оказался Приморский край (33%), следом идут Калмыкия (31%), Якутия и Адыгея (по 30%). В то же время минимальная доля таких кредитов была выдана в Тыве (5%), Чечне (6%), Вологодской области (9%), Карачаево-Черкесии и на Алтае (по 11%).

В Москве доля ипотечных кредитов на долевое строительство снизилась с 57 до 30%, а в Санкт-Петербурге — с 54 до 26%.

Сокращение доли кредитов на строящееся жилье после отмены льготной ипотеки произошло даже на Дальнем Востоке (с 46 до 29%), где действует программа Дальневосточной ипотеки со ставкой 2%, хотя в этом округе показатель сохранился на максимальном уровне по сравнению с другими федеральными округами.

«Динамика доли кредитов, выданных участникам долевого строительства, показывает, насколько значимую роль льготная ипотека сыграла для рынка жилья в России. Во многих регионах впервые в истории покупатели строящегося жилья взяли больше кредитов, чем покупатели готового жилья. Однако в настоящее время этот показатель сократился до минимального уровня за последние годы. Это означает, что рынку жилья придется перестраиваться, и семейная ипотека не сможет полностью компенсировать отмену льготной ипотеки», — заключила Гусева.

Льготная ипотека перестала действовать в России 1 июля 2024 года.

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