Эксперт допустил скачки курса доллара в октябре

В октябре курс доллара будет колебаться по отношению к рублю в пределах 3-5 рублей как вверх, так и вниз. То есть доллар будет стоить от 86 до 96 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Для российской валюты август прошел достаточно спокойно. На стоимость рубля не повлияли события в Курской области, а также выборы в регионах прошли достаточно мирно, не создав паники внутри государства. До президентских выборов в США остается меньше двух месяцев. Поэтому неудивительно, что все усилия истеблишмента США сосредоточены на внутренних задачах. Грубо говоря, им сейчас не до России и не до Китая», — отметил экономист.

Он считает, что даже поставки вооружения на Украину в ближайшее время не будут осуществляться — бронетехника может пригодиться в США на случай обострения ситуации.

Учитывая совокупность этих факторов, эксперт предрек незначительные колебания курса доллара к рублю.

По словам Зайнуллина, покупать доллары имеет смысл, если в этой валюте предстоят траты. Однако рассматривать доллар и евро как инвестиционный инструмент экономист бы не стал. Обе валюты остаются рисковыми и в любой момент могут подвергнуться девальвации, уверен эксперт. Он привел пример: швейцарский центральный банк осуществил принудительный обмен одной из серий швейцарского франка, в результате чего для иностранцев возникли серьезные проблемы с обменом наличных. Экономист пояснил: те, кто хранил свои накопления в швейцарской валюте «под матрасом», в конечном итоге потеряли свои деньги. Учитывая этот прецедент, нельзя исключать вероятность того, что и доллары, находящиеся в России, могут подлежать обнулению, предупредил Зайнуллин.

По данным «Финама», доллар на внебиржевом рынке стоит чуть более 91 рубля. За неделю американская валюта подешевела на 1 рубль.

Ранее «Газета.Ru» рассказала , что будет с курсом рубля после повышения ключевой ставки до 19%.