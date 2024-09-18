В Wildberries высказались о попытке рейдерского захвата второго офиса компании

Представители Владислава Бакальчука пытались совершить рейдерский захват офиса компании Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Искра-парк». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«В офис Wildberries в БЦ «Искра-парк» около метро Динамо сегодня вошла группа людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках. По оценкам очевидцев, их было 30-40 человек. Налетчики сломали дверь и применили физическую силу к охраннику. Вместе с ними в офис вошли друзья Владислава Сергей Ануфриев и Владимир Бакин, а также некая группа адвокатов в количестве трех человек в строгих костюмах», — заявили в пресс-службе, имея в виду Владислава Бакальчука.

Ворвавшиеся представители Бакальчука требовали организовать встречу с юристами и финансистами компании. При этом служба безопасности компании сумела вывести сотрудников в безопасное место, а совершившие прорыв в офис люди были выведены из здания сотрудниками полиции.

Накануне стало известно, что после трагического инцидента со стрельбой около офиса Wildberries Владислав Бакальчук проводит беседу с представителями правоохранительных органов и предоставляет свои показания.

Ранее Бакальчук рассказал, кто открыл стрельбу у офиса Wildberries.