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Экспорт российской нефти растет на фоне падения цен

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти снизились почти на 30% с конца июня

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Martin Meissner/AP

Доходы России от экспорта нефти снизились почти на 30% с конца июня на фоне падения цен, несмотря на небольшое увеличение объемов поставок. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, средний четырехнедельный объем экспорта сырой нефти вырос до 3,21 млн баррелей в сутки за неделю до 15 сентября, что на 80 тыс. баррелей в день больше по сравнению с предыдущим периодом.

Однако цена на российскую нефть марки Urals упала второй раз за неделю, снизившись более чем на $3 за баррель. Средненедельная цена опустилась ниже порога в $60 за баррель, который страны G7 пытались установить для России в качестве наказания за вторжение в Украину в 2022 году.

Общая стоимость российского экспорта сырой нефти упала до $1,42 млрд в начале сентября по сравнению с $1,44 млрд за предыдущий период. Средний месячных доход остался на самом низком уровне с февраля, снизившись примерно до $1,5 млрд в неделю.

До этого стало известно, сколько недружественные страны потратили на российский титан.

Ранее в России зависли сотни миллионов дивидендов индийских нефтяников.

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