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Легендарный бренд Tupperware оказался на грани разорения

Производитель культовых контейнеров Tupperware обанкротился

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Oleksiichik/Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Tupperware, известный производитель пластиковых контейнеров для хранения пищи, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, компания обратилась в суд с просьбой о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Это произошло на фоне растущих убытков из-за низкого спроса на некогда культовые контейнеры для хранения продуктов.

«За последние несколько лет финансовое положение компании серьезно пострадало из-за сложной макроэкономической ситуации», — заявила генеральный директор Tupperware Лори Голдман.

Как отмечает издание, популярность Tupperware резко возросла в 1950-х годах, когда женщины послевоенного поколения устраивали «вечеринки Tupperware» у себя дома, чтобы продавать контейнеры для хранения пищи. Однако со временем компания утратила свои позиции, уступив конкурентам, производящим более дешевые и экологичные контейнеры.

Компания намерена получить одобрение суда на продолжение продажи своей продукции и разработку процесса продажи бизнеса. В заявлении о банкротстве Tupperware указала, что ее активы оцениваются в $500 млн — 1 млрд, а обязательства — в $1-10 млрд.

До этого сообщалось, что число обанкротившихся компаний в Европейском союзе выросло на 3,1% по сравнению с первым кварталом.

Ранее агентство Moody's назвало количество компаний Евросоюза с российским участием

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