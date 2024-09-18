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Жилищное строительство в США выросло до максимума с апреля

Bloomberg: темпы строительства жилья в США ускорились на 9,6% за месяц

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Bright MLS/realtor.com

Объемы жилищного строительства в США в августе выросли на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового показателя в 1,36 млн единиц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные, опубликованные министерством торговли США.

По информации ведомства, это самый высокий темп строительства с апреля текущего года. Рост в основном обусловлен увеличением строительства односемейных домов на 16%, до 992 тысяч единиц в годовом исчислении.

Количество выданных разрешений на строительство, являющееся индикатором будущей активности в секторе, выросло на 5%, до 1,48 млн единиц в годовом выражении. Разрешения на строительство односемейных домов достигли четырехмесячного максимума.

Эксперты отмечают, что застройщики ожидают устойчивого роста спроса, чтобы уменьшить запасы непроданных домов, которые сейчас находятся на самом высоком уровне с 2008 года. В то же время ставки по ипотечным кредитам упали до самого низкого уровня с 2022 года на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Накануне стало известно, что 23% россиян готовы купить жилье меньшей площади, если оно будет в новом ЖК. Опрос показал, что большинство выбирают квартиры до 40 кв. м.

Ранее в Москве выросли продажи премиальных новостроек на этапе котлована.

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