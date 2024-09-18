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В Москве стартовал Глобальный форум Ecumene-2024

Эксперты из 30 стран обсудили в Москве тенденции устойчивого развития

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Сергей Пятаков/РИА Новости

На стартовавшем в Москве четвертом глобальном форуме Ecumene-2024 эксперты из 30 стран обсудили основные тенденции в мировой повестке устойчивого развития. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка, который выступает генеральным партнером мероприятия.

Участники форума охватили разные темы, связанные с достижением целей в области устойчивого развития: образование и науку, здравоохранение, чистую энергию, развитие городов, искусственный интеллект и информационную безопасность.

Центральная тема форума — технологическая трансформация в контексте устойчивого развития.

Обращаясь к участникам форума, заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко назвала науку и технологии ключевым элементом устойчивого развития.

Она отметила, что сегодня обмен технологиями стратегически и коммерчески эффективнее, чем создание искусственных ограничений, которые могут повысить собственную конкурентоспособность в краткосрочной перспективе.

Борисенко констатировала, что ряд стран и компаний выбирают второй путь.

Россия же, по ее словам, остается «важнейшим «адвокатом» для обеспечения безбарьерного и равноправного доступа к технологиям, особенно в развивающихся странах».

«Отсутствие ограничений, кооперация и сотрудничество позволят получать социальный, экологический и финансовый эффекты, что в свою очередь будет способствовать достижению самой важной цели — благополучия населения и сохранения планеты для будущих поколений», — заявила Борисенко.

Открывая сессию «Капитал плюс талант», заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс отметил, что решать задачи, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны, нужно обществу и бизнесу совместно.

Он напомнил, что компания начала поддерживать российскую промышленность 20 лет назад.

«Тогда нам стало понятно, что новая экономика, даже индустриальная, невозможна без знаний, без поддержки научных и инженерных школ, без перезагрузки технологического ландшафта. А сейчас при переходе в постиндустриальную эпоху 70-80 % продуктов создается с помощью интеллекта. Поэтому мы видим свою миссию в том, чтобы создать условия, которые позволят превращать знания в технологии», — заявил Дмитрий Зауэрс.

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