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В России запустили платформу для связи авторов с брендами

VK запустила платформу для упрощения взаимодействия авторов и бизнеса

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Алексей Майшев/РИА Новости

Социальная сеть VK запустила платформу VK AdBlogger, призванную упростить взаимодействие авторов и бизнеса. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз компании.

В сообщении отмечается, что с помощью платформы бренды смогут быстрее приобретать узнаваемость, а создатели контента научатся монетизировать свою деятельность и начнут получать еще больше предложений о рекламе от крупных компаний. «ВКонтакте» стала первой площадкой, на которой стала доступна VK AdBlogger.

Согласно пресс-релизу, представители бизнеса смогут напрямую договариваться с интересующими их авторами с помощью многоуровневых фильтров, а расширенная аналитика о каждом бренде или контент-мейкере позволит оценить перспективность сотрудничества.

Отмечается, что сами авторы также смогут более эффективно находить выгодные рекламные контракты, поскольку платформа позволяет управлять этим процессом полностью.

В настоящее время VK AdBlogger доступна на мобильных устройствах. Сейчас зарегистрироваться на ней могут только юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, но в ближайшее время сервис будет доступен и для физических лиц.

17 сентября стало известно, что VK Видео запустила новую программу монетизации на платформе по модели Revenue Share, которая предполагает разделение дохода от рекламы между рекламодателем и блогером. Теперь, авторы площадки смогут получать от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах.

Ранее VK WorkSpace запустила инструмент для переноса данных компаний из других сервисов.

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