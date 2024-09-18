В России хотят ввести налог на энергопотребление для майнеров

Министерство финансов России рассматривает возможность введения акциза на электроэнергию для майнеров криптовалют. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления заместителя министра финансов Ивана Чебескова.

По информации агентства, ведомство выступает за установление налогов на добычу криптовалют. На первом этапе это может быть косвенный налог на потребляемое майнерами электричество.

«Целевая картинка у нас все-таки налогообложение по прибыли. Это долгосрочная цель. Мы понимаем, что это, в принципе, правильная конструкция, как у всех, как у любого нашего бизнеса. Промежуточной конструкцией может быть налогообложение в виде акцизов, но пока решение не принято», — сказал замминистра.

Чиновник пояснил, что оценить расход электроэнергии проще, чем стоимость добытой криптовалюты, поскольку майнеры могут раскрывать не все свои кошельки.

В начале сентября стало известно, что Россия стала одним из мировых лидеров по майнингу благодаря избытку энергоресурсов в Сибири. Интерес к отрасли растет, особенно со стороны иностранных инвесторов.

Ранее в РФ предложили ограничить криптомайнинг в Сибири.