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«Напоминает начало 90-х»: в Госдуме прокомментировали стрельбу в офисе Wildberries

Депутат Арефьев заявил, что стрельба у офиса Wildberries произошла из-за вседозволенности

Перестрелка в офисе Wildberries произошла из-за вседозволенности и беззакония. Таким мнением о конфликте в центре Москвы с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Что произошло в Wildberries — понятно, что начинается вседозволенность. Можно захватывать бизнес, можно стрелять в жену, можно убивать охранников. И это не единичные случаи, потому что про одни случаи говорят, про другие не говорят. А вот эта вот вседозволенность уже начинает выходить за рамки мирного времени. Мы уже начинаем чувствовать себя не в безопасности», — сказал он.

По мнению депутата, ситуация, происходящая вокруг компании, напоминает 90-е годы.

«Я думаю, что это только начало. Если на сегодняшний день такая разборка произошла между двумя супругами, то завтра начнется разбой. Сегодняшнее время очень сильно напоминает начало 90-х годов по всем параметрам», — добавил он.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса компании нескольких человек задержала полиция. По данным ТАСС, в ходе конфликта погиб один человек, еще двое получили ранения. Бакальчук уточнила, что погибшим был охранник офиса.

Ранее момент начала стрельбы у офиса Wildberries попал на видео.

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