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В Индии высказались о закупках нефти из России

Reuters: Индия намерена и дальше закупать дешевую российскую нефть

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Tatiana Meel/Reuters

Индия не планирует отказываться от закупок дешевой российской нефти, подчеркнул министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури. Его слова приводит Reuters.

«Если предприятие не находится под санкциями, мы, без сомнений, купим топливо у самого дешевого поставщика», — сказал он.

Пури также напомнил, что Индия не единственная страна, которая импортирует дешевое российское сырье. Европа и Япония также продолжают приобретать энергоресурсы у РФ, отметил министр.

На днях стало известно, что по итогам первого полугодия западные союзники приобрели нефти российского происхождения на сумму порядка $2 млрд в обход санкций.

Индия является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире. Страна закупает порядка 88% необходимого ей топлива.

Ранее сообщалось, что поставки угля за рубеж начали приносить убытки российским экспортерам.

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