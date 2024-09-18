Эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе возможно укрепление рубля к доллару, евро и юаню. Официальные курсы доллара составят 90-92 рубля, а евро — 100-102 рубля. Юань на бирже будет стоить 12,7-13 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«На будущей неделе мы ожидаем стабильной динамики всех трех курсов и даже допускаем небольшое укрепление рубля — приближается конец месяца, а кроме того конец квартала. Соответственно, продажа валюты российскими экспортерами вырастет для выплаты месячных и квартальных налогов. Кроме того, снижается спрос на наличную валюту на фоне окончания сезона отпусков», — отметил аналитик.

Он добавил, что рубль тем не менее остается под негативным давлением ряда факторов. Это сокращение экспорта в июле-августе 2024 года и уменьшение объема продажи валюты правительством РФ в сентябре. Поэтому укрепление рубля будет носить скорее локальный характер, заключил Трифонов.

Сейчас доллар на внебиржевом рынке стоит 91,78 рубля, евро — 102,2 рубля. Официальные курсы доллара и евро составляют 91,4 рубля и 101,5 рубля соответственно. Юань на Мосбирже торгуется на уровне 12,9 рубля (данные на 13:51 мск).

Ранее «Газета.Ru» рассказала , что будет с курсом рубля после повышения ключевой ставки до 19%.