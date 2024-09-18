Эксперты объяснили прогноз о значительном росте зарплат россиян

Прогноз Минэкономразвития о скором росте зарплат россиян связан с тем, что сегодня в России в многих сферах наблюдается дефицит кадров, а молодые специалисты, только получающие образования, имеют высокие запросы к заработку. Об этом в беседе с НСН рассказала карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.

«Первая причина – это нехватка сотрудников ряда отраслей. Людей нет, и поэтому зарплаты растут чуть ли не каждый месяц. Это водители, это грузчики, это операторы на производстве и так далее», — объяснила эксперт.

Сегодня на этом фоне работники стали активнее договариваться с компаниями о размере зарплат. Также большую роль в этом играет высокая инфляция, в результате которой работодатели вынуждены индексировать выплаты.

Третья важная причина роста зарплат – это высокие запросы молодых специалистов, которые только выпускаются из вузов и ищут работу, считает Минаева. Они хотят зарабатывать значительно больше, чем это было в прошлом, оценивают себя выше и свой образ жизни выстраивают соответственно. А на фоне нехватки кадров компаниям приходится соглашаться даже с самыми высокими запросами, заключила эксперт.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития, среднемесячные номинальные зарплаты россиян увеличатся на 35% за четыре года, с 88 285 руб. в 2024 году до 119 296 руб. в 2027-м. В текущем году они вырастут на 17,9% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее эксперт предрек продолжение рекордного роста зарплат в РФ.