Верховный суд пересмотрел подход к НДС в контрактах

Верховный суд допустил взимание «НДС сверху» при особых условиях договора. Об этом пишет РБК.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ разрешила в споре между заказчиком строительных работ и исполнителем взыскать «НДС сверху», то есть прибавить сумму налога к стоимости работ, указанной в договоре.

«Наличие оснований для уплаты в цене сделки суммы, равной НДС, или выплаты сверх цены сделки суммы, равной НДС, зависит от условий договора», — говорится в определении коллегии.

В рассмотренном деле договор содержал оговорку «цена указана без НДС».

«В данном случае в договоре имелась оговорка, что цена указана без НДС, что и позволило суду принять решение о возможности доначисления НДС покупателю», — отмечает партнер и руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Однако эксперты сомневаются, что решение кардинально изменит устоявшуюся практику.

До этого стало известно, что суд продлил арест топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината», которых обвиняют в завышении цен на поставки некачественных сухпайков для российской армии. Среди фигурантов дела — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.

Ранее суд взыскал налоговый долг с 92-летнего Бедроса Киркорова.