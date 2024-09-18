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Из «Роснефти» уволился один из вице-президентов

«Ъ»: вице-президент по инновациям «Роснефти» Андрей Шишкин покинул компанию

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации компании «Роснефть» Андрей Шишкин покинул соответствующую должность. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, мужчина уволился из «Роснефти».

«Исполнять его обязанности поручено директору департамента «Роснефти» по локализации техники и технологий Константину Лаптеву», — говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что во время работы в компании Шишкин курировал деятельность нескольких отделов. Речь идет о департаменте энергетики, который возглавляет Василий Никонов, и департаменте научно-технического развития и инноваций.

Кроме того, уже бывший вице-президент отвечал за строительство дальневосточной судоверфи «Звезда». Она должна была стать первой в стране площадкой, на которой танкеры и газовозы строят методом крупноблочной сборки.

Авторы статьи добавили, что изначально Шишкин работал в электроэнергетической отрасли. В разные годы он руководил Уральской энергетической управляющей компанией, готовил к продаже энергетическую компанию ТГК-10 и занимал должность вице-президента «КЭС-Холдинга». Последний сейчас носит название «Т Плюс».

Ранее «Роснефть» выделила более 270 млрд рублей на охрану окружающей среды.

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