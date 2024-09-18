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Торговля России и Японии выросла впервые за два года

Товарооборот России и Японии вырос впервые с августа 2022 года

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Товарооборот России и Японии по итогам прошлого месяца подскочил на 23,81% в годовом выражении и составил 105,59 млрд иен или порядка $743 млн по текущему курсу. Объем торговли между двумя странами вырос впервые с августа 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японский минфин.

Экспорт товаров из Японии на российский рынок за август взлетел на 17,9%, до 27,4 млрд иен ($192,9 млн). Порядка 60% поставок пришлось на автомобили.

РФ в прошлом месяце направила в Японию товаров на 78,1 млрд иен ($550 млн, +26%). Основная доля (около 70%) пришлась на энергоносители.

На сегодняшний день одним из ключевых покупателей энергоносителей у России является Индия. За последние 10 лет объем торговли в этой категории товаров между двумя странами подскочил в 23 раза. Сейчас на минеральное топливо и нефть приходится порядка 79,5% всех поставок.

Ранее стало известно, кто стал ключевым партнером России в БРИКС.

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