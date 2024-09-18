Нацбанк Грузии объяснил, в каком случае граждан страны затронут санкции США

Санкции Соединенных Штатов и других государств против грузинских граждан, могут коснуться их только при вынесении соответствующего решения судом республики. Об этом сообщил Нацбанк Грузии, его заявление цитирует ТАСС.

«Режим санкций на граждан Грузии распространяется лишь в том случае, если существует вошедший в силу законный обвинительный приговор суда Грузии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Нацбанка издал соответствующий приказ еще в августе прошлого года.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к «подрыву демократии и нарушению прав человека» в стране.

Среди попавших под рестрикции оказались высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, «злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа». Кроме того, в список попали бизнесмены, замешанные в коррупции, и депутаты парламента Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США против граждан его страны «несерьезными» и «вызывающими сожаление».

Ранее сообщалось, что Грузия может пересмотреть свои отношения с США.