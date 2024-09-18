Стало известно, сколько недружественные страны потратили на российский титан

В 2024 году недружественные западные страны приобрели российский титан на сумму в $264,9 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что США и ряд стран Евросоюза продолжают закупать российский металл, несмотря на заявления об отказе от российских ресурсов. Титан используется в химической промышленности, энергетике, авиакосмической промышленности и кораблестроении.

Доля недружественных стран в импорте российского металла составила 11,4% от общего объема.

До этого издание Politico сообщало, что западные страны приобрели топливо, произведенное из российской нефти, на сумму около $2 млрд в первой половине 2024 года. Поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, изготовленных из российской нефти, выросли в последние месяцы за счет импорта из трех турецких нефтеперерабатывающих заводов.

Также экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз резко сократился , снизив доходы американских поставщиков до $791,4 млн.

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