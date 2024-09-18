«Росатом» сменил генерального директора «Атомфлота»

Государственная корпорация «Росатом» сменила генерального директора ФГУП «Атомфлот». Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в судостроительной и судоходной отраслях.

Журналисты выяснили, что возглавлявший предприятие Леонид Ирлица покинул должность в связи с выходом на пенсию.

При этом в пресс-службе «Росатома» корреспондентам рассказали, что пост генерального директора ФГУП «Атомфлот» займет Яков Антонов. В прошлом он работал в должности главы Северного морского пароходства.

Сейчас в компании согласовывают его кандидатуру.

«Планируется, что до завершения формальностей в связи со своим назначением он будет трудиться в качестве исполняющего обязанности гендиректора — директором по судоходству», — добавили представители государственной корпорации.

В 1960-х годах в СССР была создана достроечная база Адмиралтейского судостроительного завода, которая занималась обслуживанием первого ледокола «Ленин». Позже предприятие, которое в будущем стало ФГУП «Атомфлот», входило в структуру Мурманского морского пароходства и министерства транспорта страны.

Компания стала частью «Росатома» только в 2008 году, а ее основной функцией является обеспечение ледокольной проводки на Северном морском пути (СМП). В настоящее время в эксплуатации ФГУП «Атомфлот» находятся три современных атомных ледокола «Сибирь», «Арктика» и «Урал», а также несколько ледоколов более ранних периодов постройки.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал наращивание грузопотока по СМП.