Стоимость минимальной корзины продуктов в России упала впервые с начала года

Минимальная месячная корзина продуктов на одного россиянина в августе подешевела на 0,78% к июлю и составила 6655,6 рубля. Показатель снизился впервые с начала года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Руспродсоюз.

Дороже всего покупка минимального набора продуктов питания обходится жителям Чукотки и Магаданской области – 15 761,5 рубля и 11 164,4 рубля соответственно. Дешевле всего продукты стоят в Мордовии (5453,6 рубля) и в Белгородской области (5548,1 рубля).

Собрать минимальную месячную продуктовую корзину в Москве в августе можно было за 8021,6 рубля, в Санкт-Петербурге – за 7698,8 рубля.

Сэкономить на питании без потери качества можно тремя способами, поделилась с «Газетой.Ru» эксперт Ольга Матвеева. Во-первых, следует планировать рацион на несколько дней вперед, стараясь составлять меню из блюд с пересекающимися ингредиентами. Во-вторых, Матвеева рекомендовала составлять список товаров перед походом в магазин. Наконец, эксперт посоветовала делать домашние заготовки из продуктов, купленных по акции.

Ранее экономист заявил об удешевлении четырех видов продуктов.