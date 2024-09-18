Средний срок торгов в банкротстве в Сбере уменьшился на 25% за 3 года

Сбер за 3 года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25% (до 6 месяцев), сообщает пресс-служба банка.

Как отметил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», среднее количество участников на торгах выросло до 3.

По словам Акимова, продажа имущества во время процедуры банкротства является важнейшим этапом.

«На рынке за последние 10 лет срок процедуры банкротства вырос в два раза: если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1350 дней. При этом в Сбере нам удалось достичь обратной тенденции», — сказал он.

Акимов отметил, что цифровые сервисы помогают сделать процедуру банкротства более эффективной и быстрой.

«Например, на маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества Portal DA доступны как прямая покупка активов, так и покупка на торгах в банкротстве», — сказал он.

VII форум «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» проходит на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» с 17 по 20 сентября.