Минэк спрогнозировал рост зарплат в России

В России вырастут среднемесячные номинальные заработные платы граждан (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок). Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку, подготовленного Минэкономразвития РФ, сообщает газета «Ведомости».

Согласно прогнозу, среднемесячные номинальные зарплаты увеличатся на 35% за четыре года, с 88 285 руб. в 2024 году до 119 296 руб. в 2027-м. В текущем году они вырастут на 17,9% по сравнению с предыдущем годом (74 854 руб.), при этом в последующие годы темпы их роста замедлятся. В 2025 году среднемесячная зарплата достигнет 99 952 руб. (+13,2%), в 2026-м – 110 169 руб. (+10,2%), а к 2027-м – 119 296 руб. (+8,3%).

26 августа президент России Владимир Путин рассказал, что за период с января по май 2024 года рост заработной платы в стране в реальном выражении составил 10,1%.

Как отметил глава государства, благодаря росту зарплат удается поддерживать потребительский спрос на высоком уровне. По его словам, оборот розничной торговли за первое полугодие вырос на 8,8%.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты.