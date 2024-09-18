Карты «Мир» заработают в Индонезии для туристов из России

В Индонезии начнут работать карты «Мир», которыми смогут пользоваться российские туристы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на посольство РФ в стране.

В российском диппредставительстве отметили, что введение платежной системы позволит оплачивать гражданам РФ свое пребывание в стране. В частности, речь идет о возможности оплаты покупок, жилья и туристического сбора.

«Российская сторона ожидает готовности банковских структур Индонезии решить данную проблему, что, безусловно, приведет к росту турпотока. С нашей стороны окажем необходимую поддержку и содействие», — сказали в посольстве.

Однако сроки введения платежной системы в работу не уточняются.

Помимо этого, карты «Мир» планируют запустить в Иране. По словам иранского посла в России Казема Джалали, платежная система заработает примерно через полгода. Сейчас ее пытаются объединить с системой «Шетаб».

Ранее в Мьянме заявили, что карты «Мир» могут полноценно заменить Visa и MasterCard в стране.