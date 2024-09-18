В России вырос спрос на HR

По данным на начало этой осени российские работодатели разместили более 65 тыс. вакансий для управляющих персоналом (или HR). Число предложений выросло на 16% за год, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса hh.ru в преддверии Дня рекрутера 20 сентября.

Наибольшее число вакансий в HR-сфере работодатели размещают для рядовых специалистов по подбору персонала (39% или более 25 тыс. вакансий за последние месяцы). У компаний на 41% вырос спрос на менеджеров по компенсациям к 2023 году, также на 36% выросла потребность в руководителях отдела персоналом. Директоров по персоналу стали искать на 20% чаще. Меньше всего за год вырос спрос на бизнес-тренеров (+1%).

Зарплаты в сфере управления персоналом выросли в среднем на 12,8 тыс. рублей по стране (до 65,7 тыс. рублей). Наибольший рост предлагаемого дохода год к году зафиксирован в вакансиях для директоров по персоналу (+30 тыс. до 131 тыс. рублей в медиане). Меньше всего — у руководителей отдела персонала (+9 тыс. до 100 тыс. рублей в среднем).

Исследование было проведено в сентябре.

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