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В Москве выросли продажи премиальных новостроек на этапе котлована

Продажи премиум-жилья в новостройках Москвы на этапе котлована удвоились за год

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Depositphotos

В августе 2024 года в Москве продавалось 1,5 тыс. квартир и апартаментов в премиальных новостройках Москвы на этапе котлована, что вдвое больше, чем год назад. Такую статистику «Газете.Ru» предоставила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Общий объем новостроек премиум-класса также увеличился за последние 12 месяцев — с 4,9 тыс. до 6,3 тыс. квартир (+29%). Рост предложения на ранних стадиях строительства Бардина объяснила выходом на рынок новых проектов. Так, если в августе 2023 года в сегменте премиальных новостроек было всего шесть проектов на начальном этапе, то в августе 2024 года их стало уже 14. При этом количество квартир на этапе монтажа этажей сократилось на 11%, на стадии отделочных работ — в полтора раза, а в готовых домах — в 1,3 раза.

«Рост предложения новостроек премиум-класса на начальном этапе строительства — закономерный процесс. Все больше застройщиков стремятся занять эту нишу, поскольку она практически не зависит от состояния ипотечного рынка и субсидирования ставок. Конкуренция в этом сегменте усиливается, как и качество предлагаемых объектов. При анализе отдельных проектов, стартовавших год назад, наблюдается заметный рост цен», — отметила Бардина.

Эксперты «Суммы элементов» добавили, что наблюдается расширение разницы в ценах продаваемых премиум-квартир и апартаментов.

По данным Optima Development, в августе 2024 года в премиальных новостройках Москвы продавалось 1279 квартир и апартаментов с предчистовой отделкой (или white box). За год их доля упала вдвое и составила 20% от всего предложения.

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