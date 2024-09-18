Стало известно, россияне каких профессий хотят открыть свой бизнес

Почти четверть — 24% — опрошенных россиян хотели бы открыть свой бизнес. Из них каждый второй — маркетолог. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Финтабло» и SuperJob. Результаты есть у «Газеты.Ru».

О намерении открыть свое дело заявили также юристы (35% из 24% опрошенных), снабженцы (30%), логисты, менеджеры по продажам, инженерно-технические работники и администраторы (по 27%). Менее остальных заинтересованы в подобной деятельности водители, охранники и медицинские сестры.

Заинтересованность в открытии бизнеса выше у более молодых граждан: среди респондентов до 34 лет таких 29%, а среди тех, кому более 45 лет, — 15%. Чем выше доход, тем чаще граждане рассматривают возможность стать предпринимателем: 28% опрошенных с доходом от 100 тыс. рублей хотят открыть свое дело, а среди тех, кто получает меньше, — только каждый пятый.

Наиболее популярные сферы для предпринимательства у респондентов, которые рассматривают возможность открыть свое дело, — торговля, производство и общественное питание, красота, медицина и образование. Причем торговлю и бьюти-индустрию чаще называли женщины, а производственное направление — мужчины.

29% респондентов не хотят открывать бизнес. Основными преградами для открытия собственного дела, по словам респондентов, являются отсутствие стартового капитала (так ответил каждый пятый), недостаток знаний и низкая заинтересованность (по 14%). Каждый одиннадцатый указал, что предпочтет работу по найму, еще столько же отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма.

Большинство новичков в предпринимательской деятельности не имеют представления о ведении финансов и страшатся этого, особенно на фоне налоговых изменений. Для того, чтобы разобраться в этой теме начинающие предприниматели обращаются за консультациями (27%), нанимают профильных сотрудников на фрилансе (21%), используют различные сервисы и приложения бухгалтерского и финансового учета (18%).

«Количество желающих иметь свой бизнес уменьшается — по сравнению с 2023 годом заинтересованных в предпринимательской деятельности стало на 5 п.п. меньше, а по сравнению с 2021 годом — на 12 п.п. Впрочем, однозначно отрицательных ответов тоже меньше, зато как никогда много затруднившихся с ответом (47%): изменившиеся экономические условия сулят и новые возможности, и высокие риски», — сказали аналитики сервисов.

В опросе приняли участие 3 тыс. человек экономически активного населения России старше 18 лет. Все респонденты — жители России, которые проживают в 531 населенном пункте.

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