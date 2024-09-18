Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван округ Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

«Метриум»: за год сильнее всего подорожали новостройки на юге Москвы — на 21%

close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Средняя цена квадратного метра в новостройках «старой» Москве по итогам августа 2024 года составила 591,7 тыс. рублей (+17,6% за год). Максимальный рост цен был зафиксирован в Южном административном округе столицы (+21,3%), а минимальный — в Зеленограде (+0,8%). Об этом говорится в исследовании компаний «Метриум» и Regions Development (есть у «Газеты.Ru»).

Жилье подорожало во всех 10 округах «старой» Москвы.

«Несмотря на стагнацию цен в июле-августе 2024 года, за прошедшие 12 месяцев первичное жилье в столице подорожало темпами, опережающими инфляцию. Отчасти это связано с изменением структуры продаж, стартом большого числа высокобюджетных проектов. Однако в первую очередь такая динамика свидетельствует о высокой ликвидности новостроек в Москве (возможность быстро и выгодно продать. — прим. ред.)», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева добавила, что интенсивный рост цен на новостройки в Южном округе сказывается на состоянии всего первичного рынка столицы. По словам эксперта, Южный округ лидирует по объему предложения — 8662 квартиры и апартамента, то есть 16,3% от всех квартир и апартаментов на рынке новостроек «старой» Москвы.

Арцибашева объяснила заметный рост цен на жилье на юге Москвы преобладанием строящегося жилья от девелоперов — 92,9%. С другой, готовые новостройки в ЮАО тоже сохраняют инвестиционную привлекательность и дорожают, добавила эксперт.

В Новой Москве, по подсчетам экспертов компаний «Метриум», средняя цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 5,1%.
 
Исследование было проведено в сентябре.

Ранее «Газета.Ru» рассказала , что выгоднее — покупать квартиру или арендовать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами