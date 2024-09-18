Назван округ Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

Средняя цена квадратного метра в новостройках «старой» Москве по итогам августа 2024 года составила 591,7 тыс. рублей (+17,6% за год). Максимальный рост цен был зафиксирован в Южном административном округе столицы (+21,3%), а минимальный — в Зеленограде (+0,8%). Об этом говорится в исследовании компаний «Метриум» и Regions Development (есть у «Газеты.Ru»).

Жилье подорожало во всех 10 округах «старой» Москвы.

«Несмотря на стагнацию цен в июле-августе 2024 года, за прошедшие 12 месяцев первичное жилье в столице подорожало темпами, опережающими инфляцию. Отчасти это связано с изменением структуры продаж, стартом большого числа высокобюджетных проектов. Однако в первую очередь такая динамика свидетельствует о высокой ликвидности новостроек в Москве (возможность быстро и выгодно продать. — прим. ред.)», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева добавила, что интенсивный рост цен на новостройки в Южном округе сказывается на состоянии всего первичного рынка столицы. По словам эксперта, Южный округ лидирует по объему предложения — 8662 квартиры и апартамента, то есть 16,3% от всех квартир и апартаментов на рынке новостроек «старой» Москвы.

Арцибашева объяснила заметный рост цен на жилье на юге Москвы преобладанием строящегося жилья от девелоперов — 92,9%. С другой, готовые новостройки в ЮАО тоже сохраняют инвестиционную привлекательность и дорожают, добавила эксперт.

В Новой Москве, по подсчетам экспертов компаний «Метриум», средняя цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 5,1%.



Исследование было проведено в сентябре.

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