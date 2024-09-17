В ЦБ раскрыли условия для возвращения к мягкой денежно-кредитной политике

Банк России может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики, как это было в 2020 году во время пандемии, только при значительном спаде в экономике. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

«Если экономика окажется в ситуации существенного недоиспользования производственных ресурсов, роста безработицы или снижения инфляции ниже целевого уровня из-за каких-то дополнительных шоков, то мы вернемся к мягкой политике», – отметил Заботкин.

Однако сейчас российская экономика находится в состоянии «перегрева», констатировал он.

«Важнейшая задача ЦБ – вернуть инфляцию к 4% в 2024 году. Поэтому смягчение политики на повестке не стоит», – подчеркнул зампред ЦБ.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что регулятор готов поддерживать жесткие денежно-кредитные условия столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%. Банк России подчеркивает, что принятие более высоких показателей инфляции, таких как 6–8%, недопустимо, так как это может привести к обесцениванию сбережений, снижению доступности долгосрочных кредитов и увеличению волатильности цен. Регулятор намерен продолжать политику, направленную на защиту доходов граждан и обеспечение стабильности рубля. Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.

Ранее Минэк спрогнозировал снижение инфляции к концу сентября.