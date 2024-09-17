В ЦБ раскрыли планы насчет смягчения кредитно-денежной политики

Банк России не планирует пока возвращаться к мягкой кредитно-денежной политике из-за перегрева экономики. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах форума Capital Markets.

«Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов <...> конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику», — заявил Заботкин.

Среди других причин для смягчения кредитной политики он также указал значительный рост безработицы и снижение инфляции ниже целевого уровня. Заботкин напомнил, что ЦБ значительно смягчил свою политику в 2020 году, однако на данный момент это не стоит на повестке дня.

До этого экономист оценил последствия изменения налога на банковские вклады в России.

Ранее ЦБ заявил о необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия.