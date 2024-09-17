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Эксперт предрек продолжение рекордного роста зарплат в РФ

Аналитик Осадчий: рост зарплат в России может продолжиться в 2025 году

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Depositphotos

Рекордный рост заработных плат в России может продолжиться и в 2025 году, несмотря на прогнозы о замедлении темпов. Об этом РИА Новости сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По данным сентябрьского макроэкономического опроса Банка России, в 2024 году ожидается повышение номинальных зарплат на 16% — самый высокий показатель с 2008 года. Однако прогнозируется, что в 2025 году рост замедлится до 9%.

Осадчий отметил три ключевых фактора, способствующих росту зарплат: дефицит рабочей силы, увеличение государственных расходов и бум жилищного строительства, вызванный программами ипотеки с господдержкой.

«Строительный бум может прекратиться из-за завершения программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. Однако первые два фактора могут способствовать сохранению тенденции быстрого роста зарплат и в 2025 году», — заявил эксперт.

При этом аналитик предупредил, что увеличение зарплат без соответствующего роста производительности труда может привести к ускорению инфляции.

До этого россияне признались , что им нужно больше денег для счастья.

Ранее были названы города с самыми высокими средними зарплатами в РФ.

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