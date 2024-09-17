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Названа средняя ставка по ипотеке в Подмосковье

В ГУ Банка России сообщили, что средняя ставка по ипотеке в МО составляет 11%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в Московской области в июле 2024 года увеличилась на 3,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 11%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на ГУ Банка России по ЦФО.

Уточняется, что в Подмосковье за июль выдано 5,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 25,1 млрд рублей. 2,2 тыс. займов было оформлено с господдержкой. Средняя сумма кредита составила 6,4 млн рублей, рассказали в управлении.

13 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что воздействие «шлейфа» массовой льготной ипотеки на экономику России продлится еще примерно 1,5 — 2 года.

До этого сообщалось, что в России во втором квартале 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов вырос на две трети. При этом объем займов, выданных на квартиры в домах, строящихся с договорами долевого участия (ДДУ), на 90% обеспеченными поддержкой государства, вырос с 500 млрд до 1 трлн рублей.

Ранее россияне рассказали, сколько лет копят на первоначальный взнос по ипотеке.

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