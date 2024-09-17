Россия и Узбекистан откроют центр подготовки кадров для нефтесервиса и строительства

Россия и Узбекистан договорились о создании в республике учебного центра по подготовке кадров для нефтесервисной и строительной отраслей, сообщила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской отрасли (ТПП ТО) Ольга Езикеева на полях Промышленно-энергетического форума TNF, который проходит в Тюмени.

Центр создадут при поддержке ТПП ТО по инициативе ассоциации «Нефтегазовый кластер». Соответствующее соглашение на прошлой неделе подписали Международный институт дополнительного образования (МИДО) и узбекская «Эриэлл».

В ближайшее время нефтесервисная и строительная отрасли страны будут остро нуждаться в кадрах, отметила Езикеева. Частично решить проблему можно за счет трудовой миграции, но обучать сотрудников необходимо за рубежом, до их приезда в Россию.

«Когда у нас в стране была демографическая яма, в Узбекистане наблюдался демографический взрыв, соответственно, там есть кого учить. Более того, эти специалисты будут востребованы и в самой республике, которая сегодня переживает бурное экономическое развитие», — сказала она.

Подразделения учебного центре откроются в Ташкенте, Самарканде и Карши.

Промышленно-энергетический форум TNF поддерживает международное сотрудничество. В этот раз участие в нем принимают делегации из 6 стран мира, среди которых Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Египет, Кувейт и Королевство Саудовская Аравия.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, форум является главной деловой площадкой отечественной нефтегазовой промышленности, на которой решаются вопросы технологической устойчивости ТЭК.

«Дружественные страны также заинтересованы в технологиях и кооперации с нами», — отметил он.

Ранее стало известно, что 18 сентября на форуме TNF обсудят стратегии развития ТЭК в России. В главной пленарной сессии «Технологическая устойчивость: стратегия развития» примут участие председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор «СИБУР» Михаил Карисалов и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов.

Напомним, форум TNF проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. Ключевые темы форума – обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости отрасли. Ожидается, что форум соберет 12 тыс. участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России.