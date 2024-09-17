Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве зафиксировали рекордное снижение спроса на один деликатес

За год покупки красной икры упали в столице на 13% против 10% по стране

close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Москвичи сокращают потребление красной икры рекордными темпами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

«Число покупок по Москве в августе 2024 года ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отмечают аналитики платформы объединенных фискальных данных «Платформа ОФД».

При этом красная икра в России за год заметно подорожала. Если в Москве средняя цена за 1 кг выросла на 5%, до 7600 рублей, то в целом по стране — на 3%, превысив 7000 рублей.

В банках объемом 250-300 г россияне покупают икру по цене 3000-3500 рублей, что на 5-8% дороже показателей годичной давности. Несмотря на рост цен, Росстат фиксирует замедление годовых темпов удорожания деликатеса девятый месяц подряд.

В августе стоимость килограмма икры увеличилась всего на 2,3% — максимальный месячный прирост с ноября 2022 года. В июле цена снижалась рекордными 6,45%, опустившись ниже 6 тыс. рублей за кг.

До этого россиянам пообещали , что дефицита красной рыбы перед Новым годом не будет, несмотря на сокращение вылова, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В этом году вылов лососевых сократится до 250 тыс. тонн, что вдвое меньше, чем в 2023 году.

Ранее эксперт назвал причины роста цен на красную икру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами