В Москве зафиксировали рекордное снижение спроса на один деликатес

Москвичи сокращают потребление красной икры рекордными темпами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

«Число покупок по Москве в августе 2024 года ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отмечают аналитики платформы объединенных фискальных данных «Платформа ОФД».

При этом красная икра в России за год заметно подорожала. Если в Москве средняя цена за 1 кг выросла на 5%, до 7600 рублей, то в целом по стране — на 3%, превысив 7000 рублей.

В банках объемом 250-300 г россияне покупают икру по цене 3000-3500 рублей, что на 5-8% дороже показателей годичной давности. Несмотря на рост цен, Росстат фиксирует замедление годовых темпов удорожания деликатеса девятый месяц подряд.

В августе стоимость килограмма икры увеличилась всего на 2,3% — максимальный месячный прирост с ноября 2022 года. В июле цена снижалась рекордными 6,45%, опустившись ниже 6 тыс. рублей за кг.

До этого россиянам пообещали , что дефицита красной рыбы перед Новым годом не будет, несмотря на сокращение вылова, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В этом году вылов лососевых сократится до 250 тыс. тонн, что вдвое меньше, чем в 2023 году.

Ранее эксперт назвал причины роста цен на красную икру.