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Экономист оценил последствия изменения налога на банковские вклады в РФ

Экономист Беляев: изменение налога на вклады некритично для экономики РФ

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Pixabay

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» прокомментировал повышение необлагаемой базы для налога на проценты по вкладам с 150 до 190 тысяч рублей после увеличения ключевой ставки Банка России. По его мнению, данные изменения не являются критичными ни для банков, ни для вкладчиков.

«У большинства людей все-таки вклады меньше 190 тысяч рублей. Значит, они вообще могут спокойно отдыхать. Если раньше могли расслабиться люди, у кого вклады до 150 тысяч, то теперь — те, у кого вклады до 190 тысяч. Собственно, в этом вся разница», — сказал Беляев.

Как отмечал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, изменение необлагаемой суммы с процентов по вкладам — это автоматическое решение, которое естественно для сегодняшней ситуации с экономикой и ключевой ставкой.

13 сентября Центробанк РФ второй раз в этом году повысил ключевую ставку — сразу на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Регулятор объяснил свое решение высоким инфляционным давлением.

Ранее ЦБ заявил о необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия.

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