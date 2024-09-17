В российском регионе авиабилеты подорожали на 71,6% с начала года

Стоимость авиаперелетов в экономклассе из Татарстана на 1 тыс. км достигла 12 810 руб. по итогам августа. Это на 20% больше, чем в июле, когда средняя цена авиабилета составляла 10 608 руб. Соответствующая информация следует из статистики Росстата, передает РБК.

С начала года цена на авиабилеты из Татарстана увеличилась на 71,6%. В январе билет стоил в среднем 7,4 тыс. руб. В сравнении с августом 2023 года (9,1 тыс. руб.) полеты стали дороже на 41,4%.

Стоимость перелетов в Татарстане выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (10 тыс. руб.) и больше, чем в среднем по России (7,9 тыс. руб.).

В сентябре российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за новых сборов. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Минтрансу с просьбой пересмотреть проект постановления о правилах сбора средств на капремонт аэродромов. Согласно проекту, аэронавигационный сбор для российских авиакомпаний увеличится на 37% на внутренних и на 100% на международных рейсах.

Ранее министр транспорта рассказал , как выросли цены на авиабилеты по России с января по июнь.