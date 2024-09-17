Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил решение об изменении налога на банковские вклады россиян

Экономист Масленников: налоги на вклады россиян – это чисто техническое решение

close
Depositphotos

Изменение необлагаемой налогами суммы с процентов по вкладам – это автоматическое решение, которое естественно для сегодняшней ситуации с экономикой и ключевой ставкой. Об этом в беседе с RT заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Ключевая ставка растет, меняется значение формулы и, естественно, пересчитывается налогооблагаемая база и т.д.», — объяснил эксперт.

Необлагаемая база будет расти на 1% по мере ставки, никакого особенного влияния на налогоплательщиков это не окажет, добавил Масленников. Он назвал это чисто технической корректировкой, подчеркнув, что это не повлечет за собой введения «дополнительного сильного налога».

Эффект роста уплаты налога будет достаточно большим при снижении депозитной ставки в будущем. По предположениям ЦБ, ставка составит от 14% до 16% — при условии, что ситуация с инфляцией будет соответствовать прогнозируемой, заключил экономист.

Напомним, ФНС начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Ставка налога составляет 13% или 15%, в зависимости от суммы доходов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее риелтор напомнила, сколько налогов нужно платить при продаже «вторички».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами