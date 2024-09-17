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Импорт СПГ из России в ЕС достиг пятимесячного максимума

ЕС нарастил закупки российского СПГ до €565,7 млн в июле

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Vasily Fedosenko/Reuters

Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на €565,7 млн, что стало максимумом с конца зимы. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Евростата.

Импорт СПГ из России в июле вырос примерно на 13,5% как в месячном, так и в годовом выражении. Лидером по закупкам стала Испания, увеличившая импорт в 2,3 раза, до €240,8 млн. Нидерланды нарастили закупки на четверть, до €57,2 млн. Франция, второй крупнейший импортер российского СПГ, напротив, сократила закупки на 11% до €210,4 млн. Бельгия уменьшила импорт вдвое, до €47,7 млн.

За семь месяцев 2024 года Евросоюз приобрел у России СПГ на €4 млрд против €5,5 млрд годом ранее. Несмотря на снижение стоимости поставок, доля российского СПГ выросла до 18,6% с 13,3% за счет двукратного падения импорта из других источников.

На прошлой неделе эксперт по энергетике Дамьен Эрнст заявил , что отказ Евросоюза от российского газа, поставляемого через Украину, приведет к росту цен, но дефицита топлива не будет. Потери объема могут быть компенсированы сжиженным природным газом, что уже учитывается в ценах.

Ранее экспорт сжиженного газа из США в Евросоюз сократился.

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