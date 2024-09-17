Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве заметно подорожала аренда жилья

Средняя цена аренды однушек в Москве в сентябре выросла на 11% к августу

close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве за первые 10 дней сентября составила 79,9 тыс. рублей (+11,4% к августу). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его данным, цена аренды студий в среднем составляет 75,5 тыс. рублей (+4,5% по сравнению с итоговыми показателями августа), «двушек»– 111,5 тыс. рублей (+7,5%), «трешек» – 169,6 тыс. рублей (+6%).

В целом по России цены тоже растут. Студии по итогам первой декады сентября в среднем сдаются за 27,6 тыс. рублей (+2,8% к августу). Средняя цена съемных однокомнатных квартир достигла 26,1 тыс. рублей (+4,6% по сравнению с итоговыми показателями августа), двухкомнатных – 34,7 тыс. рублей (+5%), трехкомнатных – 45,5 тыс. рублей (+3,8%).

Чтобы сэкономить на аренде жилья, Жуков посоветовал рассмотреть более удаленные от центра локации — скажем, в столице это может быть Новая Москва.

«Если расстояние все-таки является одним из наиболее важных параметров, то можно изучить предложения в старом жилом фонде. Квартиры в «сталинках», «хрущевках» и «брежневках» часто ничем не уступают по уровню комфорта и окружению современным проектам, но обычно сдаются дешевле, чем лоты во «вчерашних новостройках», — пояснил эксперт.

По его словам, многие из них предусматривают ремонт, обустройство мебелью и техникой. Также новостройки находятся в уже сформировавшихся локациях – спальных районах с хорошей транспортной доступностью, социальной и коммерческой инфраструктурой, заключил Жуков.

Подробнее о том, что будет с ценами на аренду жилья — в  материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, каких квартир в Москве теперь меньше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами