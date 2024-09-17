В Москве заметно подорожала аренда жилья

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве за первые 10 дней сентября составила 79,9 тыс. рублей (+11,4% к августу). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его данным, цена аренды студий в среднем составляет 75,5 тыс. рублей (+4,5% по сравнению с итоговыми показателями августа), «двушек»– 111,5 тыс. рублей (+7,5%), «трешек» – 169,6 тыс. рублей (+6%).

В целом по России цены тоже растут. Студии по итогам первой декады сентября в среднем сдаются за 27,6 тыс. рублей (+2,8% к августу). Средняя цена съемных однокомнатных квартир достигла 26,1 тыс. рублей (+4,6% по сравнению с итоговыми показателями августа), двухкомнатных – 34,7 тыс. рублей (+5%), трехкомнатных – 45,5 тыс. рублей (+3,8%).

Чтобы сэкономить на аренде жилья, Жуков посоветовал рассмотреть более удаленные от центра локации — скажем, в столице это может быть Новая Москва.

«Если расстояние все-таки является одним из наиболее важных параметров, то можно изучить предложения в старом жилом фонде. Квартиры в «сталинках», «хрущевках» и «брежневках» часто ничем не уступают по уровню комфорта и окружению современным проектам, но обычно сдаются дешевле, чем лоты во «вчерашних новостройках», — пояснил эксперт.

По его словам, многие из них предусматривают ремонт, обустройство мебелью и техникой. Также новостройки находятся в уже сформировавшихся локациях – спальных районах с хорошей транспортной доступностью, социальной и коммерческой инфраструктурой, заключил Жуков.

Подробнее о том, что будет с ценами на аренду жилья — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, каких квартир в Москве теперь меньше.