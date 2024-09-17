В Минэкономразвития оценили значение ВТО для России

Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть положительную роль для России даже в текущих обстоятельствах. Об этом заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова в беседе с РИА Новости.

«ВТО сыграла положительную роль даже в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас, потому что она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие», — сказала Майорова.

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила , что Всемирная торговая организация (ВТО) переживает крупнейший кризис в своей истории. По её мнению, паралич многосторонних переговоров и разногласия между странами требуют реформы, которая восстановит работу организации, укрепит её мониторинговые, арбитражные и переговорные функции. Российские дипломаты также критикуют санкции ЕС как нарушение норм ВТО.

Ранее в ЦБ РФ возобновили консультации с МВФ.