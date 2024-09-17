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ЕС намерен выделить кредит Украине за счет прибыли от замороженных активов РФ

FT: Евросоюз хочет выделить Украине кредит на сумму до €40 млрд без участия США

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Global Look Press

Евросоюз (ЕС) готовит альтернативный план по предоставлению Украине кредита за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на трех чиновников.

По данным издания, сумма кредита может составлять от €20 млрд до €40 млрд — окончательную сумму определит Еврокомиссия после консультаций со странами ЕС.

По данным FT, руководство Евросоюза беспокоится, что Венгрия может помешать блоку предоставить гарантии, которые Вашингтон требует от Брюсселя. В связи с этим власти ЕС работают над новым планом, который потребует поддержки большинства стран, а не единогласного одобрения.

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