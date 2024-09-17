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На Украине готовят к приватизации предприятие по производству соли

Фонд на Украине готовит к приватизации предприятие по производству соли

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Unsplash

На Украине готовятся приватизировать единственное в стране предприятие по производству соли. Об этом сообщается на странице Фонда госимущества на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Фондом государственного имущества Украины единый имущественный комплекс государственного предприятия «Дрогобычский солевыварочный завод» включен в перечень объектов, подлежащих приватизации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас объект подготавливают к приватизации.

7 сентября Верховный суд Украины принял окончательное решение о передаче Успенского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в государственную собственность.

В середине августа Высший антикоррупционный суд на Украине принял решение передать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который принадлежал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, в государственную собственность. По данным источника местного портала Liga.net, в собственность украинскому государству перешли 100% корпоративных прав НГЗ по вердикту суда. Кроме того, у Дерипаски изъяли около 150 заводских зданий и свыше 200 транспортных единиц.

Ранее Зеленский оценил готовность мирного плана Украины.

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