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Стало известно, каких квартир в Москве стало меньше

Доля премиальных квартир с предчистовой отделкой в Москве упала вдвое за год

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По итогам августа 2024 года в премиальных новостройках Москвы продавалось 1279 квартир и апартаментов с предчистовой отделкой (или white box). За год их число сократилось на 34%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Доля квартир с отделкой white box в премиум-сегменте упала с 40% от предложения в августе 2023 года до 20% в августе 2024-го.

При этом в массовом сегменте предложение квартир с отделкой white box за последние 12 месяцев выросло на 25% (доля жилья с предчистовой отделкой составила 15,1% всего предложения, +1,5 процентный пункт за год), в бизнес-классе — на 65% (доля — 28%, +8 п.п. за год), в высокобюджетном сегменте — на 77% (8% сегмента, +2 п.п. за год).

Аналитики Optima Development связали сокращение предложения квартир с предчистовой отделкой в премиальных новостройках с высоким спросом на них. С января по июль 2024 года в новостройках премиум-класса, где предлагаются квартиры с white box, было заключено более 1100 договоров долевого участия, в то время как за аналогичный период 2023 года их было вдвое меньше.

«Квартира с предчистовой отделкой white box — это оптимальный вариант для многих покупателей премиальных новостроек. Готовые решения от застройщиков покупателям премиум-квартир не всегда подходят. Отделка white box позволяет сэкономить время, средства и силы на выполнении черновых работ», — пояснил Голев.

Как сообщала «Газета.Ru», на юге Москвы спрос покупателей новостроек бизнес-класса обогнал предложение по итогам августа.

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